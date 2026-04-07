Manchester United continue de miser sur Harry Maguire
De zéro à héros. Longtemps critiqué par les supporters des Red Devils depuis son arrivée en 2019, Harry Maguire a renversé les cœurs et les idées jusqu’à prolonger avec Manchester United jusqu’en 2027, avec une option pour une année supplémentaire.
Un meuble de Manchester United
« Je suis ravi de prolonger mon aventure dans ce club incroyable et de continuer à jouer devant nos supporters si fidèles afin de créer ensemble encore plus de moments extraordinaires » , a posé le défenseur anglais sur le site internet du club.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer