Manchester United continue de miser sur Harry Maguire

De zéro à héros. Longtemps critiqué par les supporters des Red Devils depuis son arrivée en 2019, Harry Maguire a renversé les cœurs et les idées jusqu’à prolonger avec Manchester United jusqu’en 2027, avec une option pour une année supplémentaire.

Un meuble de Manchester United

« Je suis ravi de prolonger mon aventure dans ce club incroyable et de continuer à jouer devant nos supporters si fidèles afin de créer ensemble encore plus de moments extraordinaires » , a posé le défenseur anglais sur le site internet du club.…

TC pour SOFOOT.com