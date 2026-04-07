Un ancien taulier d'Arsenal prend sa retraite

Le Rambo du football arrête. Sans club depuis octobre 2025, Aaron Ramsey officialise la fin de sa carrière de footballeur , ce mardi, via un communiqué sur ses réseaux sociaux.

« Cela n’a pas été une décision facile à prendre. Après beaucoup de réflexion, j’ai décidé de prendre ma retraite , écrit le Gallois de 35 ans. Tout d’abord, je veux commencer par le pays de Galles. J’ai eu le privilège de porter la tunique galloise et de vivre tant de moments incroyables… Merci à tous les clubs pour lesquels j’ai eu la chance de jouer. Merci à tous les managers et le personnel qui m’ont aidé à pouvoir vivre mon rêve et à jouer au plus haut niveau. » …

CT pour SOFOOT.com