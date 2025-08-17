Une baston déclenchée par Mattéo Guendouzi en amical
Mattéo Guendouzi n’ira sans doute pas se faire voir chez les Grecs.
Car en match amical, le milieu de terrain a mis en colère les joueurs d’Atromitos : à la demi-heure de jeu, le Français de la Lazio s’est rendu coupable d’une faute et a laissé traîner sa semelle sur un joueur adverse . Résultat : des échauffourées, une petite bagarre générale et une certaine tension qui a entraîné une deuxième baston.…
FC pour SOFOOT.com
