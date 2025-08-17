 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Une baston déclenchée par Mattéo Guendouzi en amical
17/08/2025 à 11:51

Une baston déclenchée par Mattéo Guendouzi en amical

Une baston déclenchée par Mattéo Guendouzi en amical

Mattéo Guendouzi n’ira sans doute pas se faire voir chez les Grecs.

Car en match amical, le milieu de terrain a mis en colère les joueurs d’Atromitos : à la demi-heure de jeu, le Français de la Lazio s’est rendu coupable d’une faute et a laissé traîner sa semelle sur un joueur adverse . Résultat : des échauffourées, une petite bagarre générale et une certaine tension qui a entraîné une deuxième baston.…

FC pour SOFOOT.com

Sport
