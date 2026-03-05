 Aller au contenu principal
Une Barbie à l'effigie d'une star du foot féminin
information fournie par So Foot 05/03/2026 à 19:03

Jour de fête . Chloe Kelly a remporté un nouveau trophée, celui de la « Barbie Dream Team », un événement spécialement créé par le géant américain Mattel pour célébrer la Journée internationale de la femme. La joueuse d’Arsenal est donc représentée dans la nouvelle collection avec une poupée Barbie footballeuse à son effigie.

Chloe Kelly just got honoured with her own Barbie. pic.twitter.com/cxeE2U1WZ8…

AR pour SOFOOT.com

