Un ancien de l'OM signe un nouveau golazo en Turquie

L’ironie du sort. Amir Murillo, arrivé début février à Beşiktaş en provenance de l’Olympique de Marseille, a déjà marqué son deuxième but pour sa cinquième apparition sous le maillot stambouliote, ce mercredi, en Coupe de Turquie contre le Çaykur Rizespor.

L’international panaméen a ouvert le score à la 27 e minute, grâce à un tir puissant déclenché aux abords de la surface de réparation . Beşiktaş s’est largement imposé sur le score 4-1.…

CT pour SOFOOT.com