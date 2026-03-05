 Aller au contenu principal
La bonne recette de Laurent Koscielny pour réussir avec Lorient
information fournie par So Foot 05/03/2026 à 19:09

Faire avec les moyens du bord. Avec leur belle dixième place de Ligue 1, les Lorientais s’amusent bien cette saison . Pourtant, ce n’était pas gagné. Au micro de L’ After Foot sur RMC ce jeudi, Laurent Koscielny est revenu sur la façon dont un club qui ne peut pas dépenser sans compter la moindre brique constitue une effectif qui tient la baraque au plus haut niveau (le FCL disposerait d’un budget avoisinant les 45 millions d’euros).

« On se focalise sur la Ligue 2 et le National en France et après on a trois championnats à l’étranger à se faire sur la saison, explique celui qui est arrivé au poste de directeur sportif en 2024. On sait qu’on n’a pas une marge énorme, donc on doit être malins, parfois on fait des paris. Par exemple, il y a Arsène Kouassi, Noah Cadiou qui viennent de Ligue 2, on a une projection sur du moyen, long terme, ils peuvent aller chercher des projets encore plus haut ensuite, cette étape FC Lorient doit leur permettre de se développer avec nous. »

SW pour SOFOOT.com

