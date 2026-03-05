 Aller au contenu principal
Le tirage des demi-finales de la Coupe de France est connu
information fournie par So Foot 05/03/2026 à 20:29

Le tirage des demi-finales de la Coupe de France est connu

Le tirage des demi-finales de la Coupe de France est connu

Spoiler : il n’y a ni le PSG ni l’OM. Avant le dernier quart entre Lyon et Lens, le tirage au sort du dernier carré a été effectué par les mains innocentes de Loïc Rémy. L’attaquant formé entre Rhône et Saône a été clément avec son ancien club puisque le vainqueur de cette rencontre de jeudi soir aura l’avantage de recevoir Toulouse , vainqueur de Marseille la veille.

Comme il n’en reste plus d’autres, l’autre demi-finale opposera logiquement le RC Strasbourg à l’OGC Nice , à la Meinau. Ils ont tous deux dû batailler au tour précédent, les Alsaciens s’en remettant à deux penaltys face à Reims et les Azuréens passant par la séance de tirs au buts contre Lorient. Les rencontres sont prévues mardi 21 et mercredi 22 avril prochains.…

EL pour SOFOOT.com

