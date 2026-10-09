Une banderole contre les violences policières à Lens

Les lycéens vont dire que les Lensois sont des sangs. Lens accueille Lyon ce vendredi soir à Bollaert. Pour le retour de la Ligue 1 dans leur antre, le public artésien avait envie de faire passer un message. En début de match, les supporters du RC Lens ont dévoilé une banderole où il était écrit : « Stop aux violences policières disproportionnés et systématiques. »

Les ultras s’en mêlent

Cette prise de position des ultras, eux aussi habitués à se coltiner la police en déplacement, fait référence à la répression du mouvement des lycéens. Ces derniers jours, les manifestants sont régulièrement chargés (et parfois mutilés) par les forces de l’ordre lors des manifestations dans la rue et des blocus devant leur établissement. À Tours, un lycéen de 16 ans a par exemple perdu l’usage de son œil suite à une blessure certainement causée par un tir de LBD (lanceur de balles de défense).…

MBC pour SOFOOT.com