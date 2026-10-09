 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cristiano Ronaldo retrouve le sourire
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 21:54

Ajouter Boursorama à vos sources

Cristiano Ronaldo retrouve le sourire

Cristiano Ronaldo retrouve le sourire

Enfin un entraîneur qui respecte le tout puissant CR7. Après une trêve internationale mouvementée, Cristiano Ronaldo a retrouvé Al-Nassr, et le sourire , vendredi, contre Al Draih. Le Portugais était à la place qu’il mérite, celle de titulaire, et il a fait ce qu’il sait faire de mieux : mettre le ballon au fond. À la 23 e minute, il a profité d’une frappe mal repoussée par le gardien pour finir le travail dans la cage vide et s’offrir un SIUUUUU libérateur. Son 980 e but .

Embed t.co…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une banderole contre les violences policières à Lens
    Une banderole contre les violences policières à Lens
    information fournie par So Foot 09.10.2026 21:57 

    Les lycéens vont dire que les Lensois sont des sangs. Lens accueille Lyon ce vendredi soir à Bollaert. Pour le retour de la Ligue 1 dans leur antre, le public artésien avait envie de faire passer un message. En début de match, les supporters du RC Lens ont dévoilé ... Lire la suite

  • Le joueur du mois de septembre de Ligue 1 a été désigné
    Le joueur du mois de septembre de Ligue 1 a été désigné
    information fournie par So Foot 09.10.2026 21:17 

    « OH FERRANNN » . Avant le coup d’envoi de Lens-Lyon, synonyme de retour de la Ligue 1 après la trêve internationale, l’UNFP a dévoilé le nom du joueur du mois de septembre du championnat de France. Il joue au PSG, il est Espagnol et il s’appelle Ferran Torres. ... Lire la suite

  • Giroud refuse de tutoyer Ancelotti
    Giroud refuse de tutoyer Ancelotti
    information fournie par So Foot 09.10.2026 20:43 

    Une question de respect. Ce n’est pas commun, mais Olivier Giroud (40 ans) est entraîné par un coach plus jeune que lui cette saison au LOSC puisque Davide Ancelotti a soufflé ses 37 bougies cet été . L’Italien a d’ailleurs proposé à l’attaquant de le tutoyer, ... Lire la suite

  • La Turquie vire son sélectionneur
    La Turquie vire son sélectionneur
    information fournie par So Foot 09.10.2026 20:17 

    Perdre deux fois contre l’Italie est un motif légitime de licenciement. La Fédération turque de football a officiellement limogé Vincenzo Montella vendredi. Le sélectionneur n’a pas survécu aux quatre défaites subies durant la trêve . Les Turcs ont mordu la poussière ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank