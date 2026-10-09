Cristiano Ronaldo retrouve le sourire

Enfin un entraîneur qui respecte le tout puissant CR7. Après une trêve internationale mouvementée, Cristiano Ronaldo a retrouvé Al-Nassr, et le sourire , vendredi, contre Al Draih. Le Portugais était à la place qu’il mérite, celle de titulaire, et il a fait ce qu’il sait faire de mieux : mettre le ballon au fond. À la 23 e minute, il a profité d’une frappe mal repoussée par le gardien pour finir le travail dans la cage vide et s’offrir un SIUUUUU libérateur. Son 980 e but .

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QB pour SOFOOT.com