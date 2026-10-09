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Dortmund gâche face au Werder
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 22:31

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Dortmund gâche face au Werder

Dortmund gâche face au Werder

Dortmund 2-2 Werder

Buts : Svensson (80 e ), Schlotterbeck (85 e ) // Reis (88 e ), Füllkrug (90 e +2)

Coup d’arrêt pour le Borussia Dortmund. Une septième victoire d’affilée lui tendait les bras, mais il l’a laissé échappée dans le money time contre le Werder (2-2). Les Jaune et Noir ont joué avec les nerfs de leurs supporters. Le Signal Iduna Park a fini par exploser sur un débordement de Serhou Guirassy : Fabio Silva a raté sa frappe, mais Daniel Svensson a jailli derrière pour pousser le ballon dans la cage (1-0, 80 e ) . Nico Schlotterbeck a enfoncé le clou dans la foulée sur corner (2-0, 85 e ) . Affaire conclue ? Pas encore.…

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