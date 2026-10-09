Montpellier s'invite sur le podium !

Quand les chats ne sont pas là, Montpellier danse ! Le top 3 de la Ligue 2 ne jouait pas vendredi, alors le MHSC en a profité pour bouleverser la hiérarchie . Vainqueur de Grenoble (2-0), le club héraultais se hisse à la deuxième place du championnat . Belle opération aussi pour Nancy. Opposée à Guingamp, l’ASNL était mal embarquée avec le carton rouge de Kouroufia Kébé (71 e ), mais le penalty tardif de Zakaria Fdaouch (90 e +6) propulse le club lorrain dans le top 5.

Annecy est juste derrière grâce à sa victoire à Dunkerque (0-1). Sochaux aurait pu faire partie du groupe, mais les Lionceaux ont été accrochés par Boulogne malgré l’ouverture du score de l’inévitable Benjamin Gomel (1-1). Pour l’USBCO, toujours pas de victoire au compteur, mais c’est bien Laval, battu par Pau (3-2), qui reste lanterne rouge. Le club mayennais aura tout intérêt à ne pas se rater vendredi prochain contre Clermont, avant-dernier du classement.…

QB pour SOFOOT.com