Le joueur du mois de septembre de Ligue 1 a été désigné
« OH FERRANNN » . Avant le coup d’envoi de Lens-Lyon, synonyme de retour de la Ligue 1 après la trêve internationale, l’UNFP a dévoilé le nom du joueur du mois de septembre du championnat de France. Il joue au PSG, il est Espagnol et il s’appelle Ferran Torres.
Embed x.com…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer