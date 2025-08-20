Une bagarre lors d’un match de préparation de l’OM féminine ?
Une ambiance toujours plus volcanique.
Alors que l’Olympique de Marseille est embourbé dans l’affaire Rabiot-Rowe suite à des violences entre les deux joueurs à l’issue de la première journée de Ligue 1 face à Rennes (1-0), l’équipe féminine aurait rajouté son grain de sel. Opposées ce mercredi au CE Europa pour un match de préparation à Gérone, certaines joueuses de Frédéric Gonçalves en seraient venues aux mains avec leurs adversaires. …
TM, avec LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer