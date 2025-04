information fournie par So Foot • 09/04/2025 à 15:15

Une bagarre entre hooligans dans Paris avant PSG-Aston Villa

Scène de chaos dans la capitale.

Une violente bagarre a éclaté ce mardi entre hooligans français et anglais devant un bar parisien. Alors que des « supporters » des Villans étaient rassemblés dans cet établissement de Pigalle, non loin du Moulin Rouge, plusieurs individus ont échangé insultes et coups , le tout devant des passants déconcertés. Des débordements craints par les autorités, alors que la Division nationale de lutte contre le hooliganisme avait classé le match à risques (niveau 3 sur 5).…

EG pour SOFOOT.com