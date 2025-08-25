Éric Roy « étonné » que Brest ait un plus petit budget que Metz
Il en a gros sur la patate.
Après le revers du Stade brestois à Toulouse (2-0), Éric Roy a sorti les griffes. L’entraîneur du SB29 est apparu fataliste au sujet du mercato en conférence de presse d’après-match : « On m’a dit qu’on n’avait pas de moyens, a répondu le technicien niçois. J’ai vu qu’on avait l’antépénultième budget. Donc, a priori, c’est vrai qu’on n’a pas de moyens. » …
TM pour SOFOOT.com
