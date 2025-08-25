Un amateur sauve la vie d’un adversaire en plein match
Le héros du week-end.
Lors d’un match amateur dans la Sarthe samedi, un joueur de l’AS Requeil de 40 ans a fait un arrêt cardiaque en plein match, peu après le début de la seconde mi-temps . Heureusement pour lui, le gardien de but adverse d’Oisseau-le-Petit est parvenu à le réanimer. …
