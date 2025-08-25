Deux joueurs de Chelsea en partance pour Dortmund
Le RC Strasbourg a de la concurrence.
L’effectif XXL de Chelsea (35 joueurs) va légèrement se réduire grâce à l’intérêt du Borussia Dortmund pour deux de ses joueurs, rapporte Sky Sports. Carney Chukwuemeka et Aarón Anselmino auraient tous les deux trouvés un accord avec le club allemand , dans le cadre d’un transfert pour le premier et d’un prêt sans option d’achat pour le second. Le packaging des deux joueurs devrait rapporter environ 25 millions d’euros aux Blues .…
ARM pour SOFOOT.com
