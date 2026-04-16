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Une autre mauvaise nouvelle pour les Bleus ?
information fournie par So Foot 16/04/2026 à 23:13

Une autre mauvaise nouvelle pour les Bleus ?

Une autre mauvaise nouvelle pour les Bleus ?

Encore, ça fait beaucoup là, non ? Lors du quart de finale retour entre la Fiorentina et Crystal Palace, qui s’est soldé par une victoire des Italiens (2-1) mais une qualification des Anglais, le défenseur des Eagles Maxence Lacroix a dû sortir prématurément . Selon les premières informations, le central , qui a vécu sa première sélection avec l’équipe de France en mars dernier, serait touché au genou et a dû quitter les siens avant la fin de la première période (41 e ). Cela fait suite à un choc avec son coéquipier Daniel Muñoz dans la surface de réparation du club anglais, plus tôt dans la partie.

Ekitiké, seul forfait entériné pour le Mondial

Si Lacroix est sorti en boitant, il est impossible à cette heure de connaître la gravité de sa blessure. Ce dernier a toutefois quitté le terrain sur ses deux jambes, en saluant les supporters . Ce qu’a été incapable de faire Hugo Ekitiké , en larmes mercredi soir lors des quarts de finale retours de la Ligue des champions entre Liverpool et le PSG (0-2), après avoir subi une rupture du tendon d’Achille . L’attaquant français est pour le moment le seul joueur présent lors de la tournée aux États-Unis à être officiellement forfait pour la Coupe du monde 2026 .…

TM pour SOFOOT.com

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