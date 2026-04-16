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Strasbourg désosse Mayence et écrit son histoire
information fournie par So Foot 16/04/2026 à 23:03

Strasbourg désosse Mayence et écrit son histoire

Strasbourg désosse Mayence et écrit son histoire

En mission après leur performance décevante à l'aller, les Strasbourgeois ont outrageusement dominé Mayence en quarts de finale retour de la Ligue Conférence (4-0) pour arracher pour la première fois de leur histoire un ticket pour un dernier carré de coupe d'Europe. Le RCSA se souviendra longtemps de cet exploit.

Strasbourg 4-0 Mayence

Buts : Nanasi (25ᵉ), Ouattara (35 e ), Enciso (69ᵉ) et Emegha (74 e )

Contraint à un exploit après un quart de finale aller de Ligue Conférence raté (0-2), Strasbourg a fait qu’une bouchée de Mayence ce jeudi soir à La Meinau (4-0). Déchaînés, les joueurs de Gary O’Neil, qui n’ont jamais laissé respirer leur adversaire allemand malgré plusieurs faits de jeu et un penalty raté, qualifient pour la première fois le club alsacien en demi-finales d’une coupe d’Europe. Grandiose.…

Par Thomas MORLEC pour SOFOOT.com

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