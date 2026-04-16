Aston Villa étrille Bologne, Braga renverse le Betis et Forest élimine Porto

Renversant. Après des matchs aller assez fermés, la Ligue Europa n’a pas déçu ce jeudi avec des scénarios assez fous. Dans une position favorable après un succès à l’aller (3-1), Aston Villa a surclassé Bologne ce jeudi (4-0) . Les Villans ont frappé fort d’entrée en claquant trois buts en première mi-temps. Les Anglais affronteront un club qu’ils connaissent bien puisqu’il s’agit de Nottingham Forest.

Incapable de gagner à l’aller, le 16ᵉ de Premier League a vu Jan Bednarek lui rendre le match bien plus facile au retour. Auteur d’une vilaine semelle sur le genou droit de Chris Wood, le défenseur des Dragons a écopé d’un rouge dès la 8ᵉ minute de jeu. En supériorité numérique, Forest s’en remet à Morgan Gibbs-White pour marquer l’unique but de la rencontre grâce à une frappe contrée qui ne laisse aucune chance au portier adverse (1-0). L’équipe des Midlands s’en sort et rejouera un dernier carré européen pour la première fois depuis 1984.…

TM pour SOFOOT.com