Le terrible coup de coude subi par Diego Moreira
Complément lunaire. Lors du quart de finale retour de la Ligue Conférence entre Strasbourg et Mayence, Diego Moreira a été victime d’un vilain coup de coude de la part de Dominik Kohr . Pris de vitesse par le milieu alsacien, le défenseur, réputé pour être très dur sur l’homme et joueur ayant reçu le plus de cartons jaunes de l’histoire de la Bundesliga, lui a asséné un sacré coup dans la mâchoire.
pic.twitter.com/U6VaqBQKX6…
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