Emmanuel Emegha : « The penalty was merdique »

La vie sans Joaquin Panichelli, c’est nul, mais Emmanuel Emegha est là et bien là. De retour de blessure, l’attaquant néerlandais a pu participer à la grande fête ce jeudi soir à la Meinau et surtout à la remontée fantastique de Strasbourg contre Mayence (4-0), pour se faire une place dans le dernier carré de Ligue Conférence.

« Ils nous ont manqué de respect »

À 2-0, le futur joueur de Chelsea avait pourtant raté la balle pour mettre le Racing en très bonne position, en ne transformant pas le penalty obtenu par Valentin Barco sur une cheville. Au micro de Canal+ au milieu de la folie quelques secondes après le coup de sifflet final, Emegha avait le mérite d’être lucide dans un joli franglish : « The penalty was merdique, mais après, c’est juste mental ! » …

CG pour SOFOOT.com