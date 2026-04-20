Une autre légende roumaine succède à Mircea Lucescu sur le banc

Qui de mieux qu’une légende pour en remplacer une autre. L’équipe nationale de Roumanie, sans sélectionneur depuis le licenciement du défunt Mircea Lucescu, a trouvé son nouvel entraîneur. La Fédération roumaine de football a officiellement présenté Gheorghe Hagi comme le nouveau visage du banc des Tricolori , ce lundi.

De retour 25 ans plus tard

L’ancien meneur de jeu iconique, surnommé le Maradona des Carpates , s’est reconverti dans le coaching à l’issue de sa carrière de joueur. Une nouvelle aventure entamée en 2001 à la tête de… la sélection roumaine . Gheorghe Hagi était le pari de l’époque pour tenter de qualifier les siens à la phase finale de la Coupe du monde 2002. La Roumanie a raté de peu le coche , suite à une défaite en barrages contre la Slovénie.…

CT pour SOFOOT.com