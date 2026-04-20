 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une autre légende roumaine succède à Mircea Lucescu sur le banc
information fournie par So Foot 20/04/2026 à 15:04

Une autre légende roumaine succède à Mircea Lucescu sur le banc

Une autre légende roumaine succède à Mircea Lucescu sur le banc

Qui de mieux qu’une légende pour en remplacer une autre. L’équipe nationale de Roumanie, sans sélectionneur depuis le licenciement du défunt Mircea Lucescu, a trouvé son nouvel entraîneur. La Fédération roumaine de football a officiellement présenté Gheorghe Hagi comme le nouveau visage du banc des Tricolori , ce lundi.

De retour 25 ans plus tard

L’ancien meneur de jeu iconique, surnommé le Maradona des Carpates , s’est reconverti dans le coaching à l’issue de sa carrière de joueur. Une nouvelle aventure entamée en 2001 à la tête de… la sélection roumaine . Gheorghe Hagi était le pari de l’époque pour tenter de qualifier les siens à la phase finale de la Coupe du monde 2002. La Roumanie a raté de peu le coche , suite à une défaite en barrages contre la Slovénie.…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • En Allier, un match de D5 termine avec par un coup de couteau
    En Allier, un match de D5 termine avec par un coup de couteau
    information fournie par So Foot 20.04.2026 20:30 

    Ce n’est que du foot, et pourtant. Et pourtant, ce mardi, le parquet de Montluçon s’apprête à examiner la situation d’un match de foot qui a dégénéré. Le match entre les clubs de Saint-Angel et Malicorne, en cinquième division du district de l’Allier, n’est pas ... Lire la suite

  • Le CAC 40 a perdu 94,08 points à 8.331 points lundi 20 avril, après son rebond vendredi ( AFP / Ludovic MARIN )
    La Bourse de Paris termine en recul (-1,12%) à deux jours de la fin du cessez-le-feu
    information fournie par AFP 20.04.2026 19:14 

    La Bourse de Paris a terminé en recul lundi (-1,12%) à deux jours de l'expiration du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, où les espoirs de pourparlers alternent avec les regains de tension. Le CAC 40 a perdu 94,08 points à 8.331 points ... Lire la suite

  • Emmanuel Emegha s'explique avec des supporters de Strasbourg
    Emmanuel Emegha s'explique avec des supporters de Strasbourg
    information fournie par So Foot 20.04.2026 18:15 

    La hache de guerre n’a pas encore été enterrée. En froid avec les supporters strasbourgeois depuis l’annonce de sa signature anticipée à Chelsea et quelques-unes de ses sorties médiatiques, Emmanuel Emegha pensait avoir ravivé la flamme après son but décisif inscrit ... Lire la suite

  • Le FC Metz officialise la bonne nouvelle pour Tahirys Dos Santos
    Le FC Metz officialise la bonne nouvelle pour Tahirys Dos Santos
    information fournie par So Foot 20.04.2026 17:29 

    La belle histoire de la saison chez les Grenats : Tahirys Dos Santos a signé son premier contrat professionnel avec le FC Metz . Annoncée par les médias depuis quelques jours, la signature du précieux sésame a été rendue officielle par le club ce lundi. Formé en ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank