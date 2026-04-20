On en sait plus sur la blessure de Vitinha
La tuile. Sorti sur blessure à la 39ᵉ minute lors de la défaite du PSG contre Lyon ce dimanche (1-2) après être mal retombé suite à un duel avec Endrick, Vitinha a passé une IRM ce lundi. En début d’après-midi, le club de la capitale a publié un point médical précisant la nature de ce pépin physique de l’international portugais, rentré directement au vestiaire en boitillant, qui évoluait dans un milieu très expérimental aux côtés de Lucas Beraldo et Senny Mayulu.
Le point médical après Lyon. ➡️ : https://t.co/SXy3hA3PaM@Aspetar pic.twitter.com/HfEXR6VcZM…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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