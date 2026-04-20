Desailly adoube Benatia et évoque la faiblesse mentale les joueurs

Un bon tacle appuyé. Interrogé sur la sortie plus que musclée de Medhi Benatia, directeur sportif de l’Olympique de Marseille, après le revers inquiétant des Phocéens contre Lorient samedi (2-0), Marcel Desailly, ancien défenseur du club, n’a pas glissé des mots doux aux joueurs . Bien au contraire.

« Le directeur sportif a tout résumé, c’était intéressant, puissant avec quelques critiques, il a osé, a déclaré le champion du monde 1998. Je crois que Benatia a chaud sur le cœur parce qu’ils font tout pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions, mais l’équipe ne performe pas. On ne sent pas les guerriers que l’on devrait avoir à l’Olympique de Marseille. » …

TM pour SOFOOT.com