Un arbitre frappe une joueuse en Belgique

Fight Club . Presque chaque week-end, de nombreux matchs débordent : bagarres entre joueurs, violences envers l’arbitre. Cette fois, en Belgique, c’est l’inverse : un arbitre a frappé une joueuse lors d’un match de première provinciale , l’équivalent de la 4 e division, entre le Stokkem VV et le SK Lommel.

« Il m’a ensuite frappée à deux reprises »

La rencontre venait de se terminer lorsqu’une joueuse du Stokkem VV s’est approchée de l’arbitre pour l’applaudir avec ironie. C’est alors que « l’arbitre s’est trouvé nez à nez avec moi, explique la joueuse à l’agence de presse Belga . Je l’ai repoussé. Il m’a ensuite frappée à deux reprises, notamment à la tempe. J’ai même perdu un instant connaissance. » Son coach reste lui aussi choqué des événements, « un arbitre qui frappe une joueuse, je n’avais encore jamais vu ça ».…

AR pour SOFOOT.com