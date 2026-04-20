La terrible blessure de Jonathan Klinsmann en Serie B
Le coup dur. La rencontre de Serie B entre Palerme et Cesena s’est terminée dans la stupeur. Le gardien Jonathan Klinsmann est sorti après un contact au niveau de la tête . Transporté à l’hôpital, le fils du champion du monde Jürgen Klinsmann souffre d’une fracture de la première vertèbre cervicale, selon les informations du club.
Forza 𝐉𝐨𝐧𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧, tutta Cesena è con te. ❤️ ➡️ https://t.co/lUVY3tfSwi pic.twitter.com/I1fdxBpFm5…
AR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer