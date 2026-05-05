Bukayo Saka libère Arsenal
Il était attendu, il n’a pas déçu. Pas en première période, en tout cas. De retour en forme et titularisé d’entrée lors de la demi-finale retour de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, Bukayo Saka a ouvert le score juste avant la mi-temps : au rebond d’une frappe signée Leandro Trossard, le revenant a plutôt logiquement donné l’avantage (et la qualification ?) à Arsenal.
Un but plutôt mérité
Plutôt logiquement, car cette réalisation n’est pas vraiment volée malgré la rareté des occasions : auteurs de sept frappes (contre deux subies) dont deux cadrées (pour aucune concédée) en attendant le second acte, les Gunners ont également une possession de balle largement en leur faveur (quasiment 70%).…
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