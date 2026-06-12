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Une attaque ukrainienne fait deux morts dans la région russe de Briansk-gouverneur
information fournie par Reuters•12/06/2026 à 04:06
Deux personnes ont été tuées et dix
autres blessées dans une attaque ukrainienne menée dans la
région russe de Briansk, a déclaré jeudi le gouverneur régional
sur Telegram.
La région de Briansk est frontalière de l'Ukraine.
(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille
Raynaud)
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