Une attaque ukrainienne fait deux morts dans la région russe de Briansk-gouverneur

Deux personnes ont été tuées et dix autres blessées dans une attaque ukrainienne menée dans la région russe de Briansk, a déclaré jeudi le gouverneur régional sur Telegram.

La région de Briansk est frontalière de l'Ukraine.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)