Une attaquante du Barça confondue avec Raphinha

Raphinha a peut-être trouvé un moyen pour partir incognito en Arabie saoudite. La preuve : l’attaquante du Barça Kerolin a eu la mauvaise surprise d’être confondue avec son compatriote brésilien Raphinha , membre de l’équipe masculine.

Alors qu’elle s’apprêtait à partir du centre d’entraînement, la joueuse s’est retrouvée bloquée par une supportrice à la sortie, qui lui a demandé de manière véhémente de s’arrêter pour saluer les enfants. Plot twist , les fans ne pensaient absolument pas avoir affaire à la joueuse . Quand celle-ci précise qu’elle « n’est pas Raphinha, mais une femme » , tout le monde s’écarte. Amusant sur le papier mais évidemment très équivoque sur la différence de traitement entre les footballeuses et les footballeurs……

ABS pour SOFOOT.com