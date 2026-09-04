Une attaquante du Barça confondue avec Raphinha
Raphinha a peut-être trouvé un moyen pour partir incognito en Arabie saoudite. La preuve : l’attaquante du Barça Kerolin a eu la mauvaise surprise d’être confondue avec son compatriote brésilien Raphinha , membre de l’équipe masculine.
Alors qu’elle s’apprêtait à partir du centre d’entraînement, la joueuse s’est retrouvée bloquée par une supportrice à la sortie, qui lui a demandé de manière véhémente de s’arrêter pour saluer les enfants. Plot twist , les fans ne pensaient absolument pas avoir affaire à la joueuse . Quand celle-ci précise qu’elle « n’est pas Raphinha, mais une femme » , tout le monde s’écarte. Amusant sur le papier mais évidemment très équivoque sur la différence de traitement entre les footballeuses et les footballeurs……
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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