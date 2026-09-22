Un habitué de la Ligue 1 ne dit pas non au projet des Girondins de Bordeaux

Un habitué de la Ligue 1 ne dit pas non au projet des Girondins de Bordeaux

Retour au bercail ? WebGirondins, média spécialisé sur l’actualité des Girondins de Bordeaux, a reçu Damien Da Silva dans son podcast Talk de WebGirondins . Dans ce dernier épisode, l’ancien de Caen a notamment expliqué qu’il pourrait faire son retour dans le monde du foot .

« Je ne me ferme pas de porte »

Le défenseur central d’aujourd’hui 38 ans se voit bien retrouver les terrains amateurs avec son club formateur : « Oui, si les Girondins me proposaient quelque chose aujourd’hui, je réfléchirais, même en amateur afin de prendre du plaisir. […] Je ne me ferme pas de porte . C’est pour ça que je me suis entraîné (ces derniers jours avec l’équipe de Gironde) , pour voir la situation. » …

AC pour SOFOOT.com