 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un habitué de la Ligue 1 ne dit pas non au projet des Girondins de Bordeaux
information fournie par So Foot 22/09/2026 à 17:33
Ajouter Boursorama à vos sources

Un habitué de la Ligue 1 ne dit pas non au projet des Girondins de Bordeaux

Un habitué de la Ligue 1 ne dit pas non au projet des Girondins de Bordeaux

Retour au bercail ? WebGirondins, média spécialisé sur l’actualité des Girondins de Bordeaux, a reçu Damien Da Silva dans son podcast Talk de WebGirondins . Dans ce dernier épisode, l’ancien de Caen a notamment expliqué qu’il pourrait faire son retour dans le monde du foot .

« Je ne me ferme pas de porte »

Le défenseur central d’aujourd’hui 38 ans se voit bien retrouver les terrains amateurs avec son club formateur : « Oui, si les Girondins me proposaient quelque chose aujourd’hui, je réfléchirais, même en amateur afin de prendre du plaisir. […] Je ne me ferme pas de porte . C’est pour ça que je me suis entraîné (ces derniers jours avec l’équipe de Gironde) , pour voir la situation. »

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank