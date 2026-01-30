Une asso de supporters « extrêmement inquiète » par les opérations de l'ICE

Que fait la police ? Les opérations menées par l’ICE aux États-Unis, qui ont coûté la vie à deux citoyens américains à Minneapolis, ont suscité une indignation internationale. Et elles posent un certain nombre de questions à l’approche de la Coupe du monde . L’association Football Supporters Europe (FSE) se dit « extrêmement inquiète » par la voix de Ronan Evain, son directeur exécutif.

« À ce stade, les supporters qui se déplacent ne disposent que de peu ou pas d’informations sur ce qui sera autorisé ou non dans les stades de la FIFA, ou sur ce à quoi ils peuvent s’attendre de la part de la police ailleurs dans le pays , déplore-t-il auprès de la BBC. Il n’y a aucune clarté quant qui sera déployé à l’intérieur des stades, quelles forces de police travailleront où. »…

QB pour SOFOOT.com