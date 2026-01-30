Rouen sauve sa série d'invincibilité à Sochaux

La série continue. En déplacement chez le troisième du championnat, Sochaux, le FC Rouen a enchaîné un 13 e match sans défaite (1-1). Les Lionceaux ont entrevu la victoire grâce au coup de tête de Benjamin Gomel, auteur de son septième pion de la saison (28 e ), mais le coup de canon de Valentin Fuss a remis les compteurs à zéro (78 e ). Le leader de N1 garde une avance de deux points puisque son dauphin Dijon est resté muet face au Stade briochin, lanterne rouge et pire défense du championnat (0-0).

Le @fcr1899 qui égalise en patron face à @FCSM_officiel ! Sur une frappe monstrueuse de Valentin Fuss Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/bAoCHEaK0q…

QB pour SOFOOT.com