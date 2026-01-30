Reims chipe la deuxième place au Red Star
Ça klaxonne derrière l’ESTAC.
Le leader de Ligue 2, qui jouera samedi, a un nouveau dauphin. Le Stade de Reims a arraché un précieux succès sur la pelouse de Clermont, à la 85 e minute, grâce à Mohamed Daramy (0-1). Les Champenois reviennent à trois points du leader, et passent devant le Red Star, accroché à Rodez (1-1).…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
