Lens reprend la première place au PSG
Lens 1-0 Le Havre
But : Aguilar (45 e +1)
Centre de Matthieu Udol, reprise de Ruben Aguilar ! Lens a signé sa dixième victoire d’affilée à Bollaert ce vendredi à l’occasion de la réception du Havre (1-0). Le Racing a fait la différence grâce à ses latéraux : Udol a magistralement travaillé son centre, Lionel Mpasi a hésité, et Aguilar l’a puni en plaçant une reprise sans contrôle sous la barre au deuxième poteau (1-0, 45 e +1) . Avec six offrandes cette saison, Udol en profite pour rejoindre Adrien Thomasson et Vitinha en tête du classement des passeurs.…
