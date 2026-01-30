 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lens reprend la première place au PSG
information fournie par So Foot 30/01/2026 à 22:50

Lens reprend la première place au PSG

Lens reprend la première place au PSG

Lens 1-0 Le Havre

But : Aguilar (45 e +1)

Centre de Matthieu Udol, reprise de Ruben Aguilar ! Lens a signé sa dixième victoire d’affilée à Bollaert ce vendredi à l’occasion de la réception du Havre (1-0). Le Racing a fait la différence grâce à ses latéraux : Udol a magistralement travaillé son centre, Lionel Mpasi a hésité, et Aguilar l’a puni en plaçant une reprise sans contrôle sous la barre au deuxième poteau (1-0, 45 e +1) . Avec six offrandes cette saison, Udol en profite pour rejoindre Adrien Thomasson et Vitinha en tête du classement des passeurs.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une asso de supporters « extrêmement inquiète » par les opérations de l'ICE
    Une asso de supporters « extrêmement inquiète » par les opérations de l'ICE
    information fournie par So Foot 30.01.2026 22:30 

    Que fait la police ? Les opérations menées par l’ICE aux États-Unis, qui ont coûté la vie à deux citoyens américains à Minneapolis, ont suscité une indignation internationale. Et elles posent un certain nombre de questions à l’approche de la Coupe du monde . L’association ... Lire la suite

  • Reims chipe la deuxième place au Red Star
    Reims chipe la deuxième place au Red Star
    information fournie par So Foot 30.01.2026 22:02 

    Ça klaxonne derrière l’ESTAC. Le leader de Ligue 2, qui jouera samedi, a un nouveau dauphin. Le Stade de Reims a arraché un précieux succès sur la pelouse de Clermont, à la 85 e minute, grâce à Mohamed Daramy (0-1). Les Champenois reviennent à trois points du leader, ... Lire la suite

  • Rouen sauve sa série d'invincibilité à Sochaux
    Rouen sauve sa série d'invincibilité à Sochaux
    information fournie par So Foot 30.01.2026 21:32 

    La série continue. En déplacement chez le troisième du championnat, Sochaux, le FC Rouen a enchaîné un 13 e match sans défaite (1-1). Les Lionceaux ont entrevu la victoire grâce au coup de tête de Benjamin Gomel, auteur de son septième pion de la saison (28 e ), ... Lire la suite

  • Pourquoi Endrick doit prendre « ses précautions » en France
    Pourquoi Endrick doit prendre « ses précautions » en France
    information fournie par So Foot 30.01.2026 20:58 

    Salut les musclés ! Après un an et demi en Espagne, Endrick a posé ses valises à Lyon. Le Brésilien n’a pas raté ses débuts avec quatre buts lors de ses trois premières apparitions . L’attaquant de 19 ans a posé son regard sur la Ligue 1 et sur ses défenseurs dans ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank