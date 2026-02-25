Une Anglaise furieuse contre Birmingham pour avoir perdu les cendres de son père

Ashes to Ashes , un morceau qui sonnera désormais creux pour cette pauvre dame. Julie Westwood a confié à la BBC qu’elle était très en colère après que le Birmingham FC a enlevé la pierre commémorative contenant une partie des cendres de son père Roy, qui lui a partagé sa passion pour les Blues de son vivant. Elle avait payé 99 livres sterling pour cette pierre au club, qu’elle visitait régulièrement depuis son inauguration en 2000.

Mais un esprit frappeur s’est sans doute réveillé, car lorsqu’elle s’y rend le 20 décembre pour déposer des fleurs avant les fêtes de fin d’année, la pierre était introuvable. Le temps passe, et même les écrits ne restent plus.…

SW pour SOFOOT.com