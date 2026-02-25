Meghan Markle sait mieux tirer les penaltys que le prince Harry

Il y a des tirs qui rentrent directement dans l’histoire. Meghan Markle, actrice américaine et princesse du Sussex par alliance avec le prince anglais Harry, est à un penalty de l’emporter. Si elle rate, c’est tout un pays qui s’écroule. Elle y pense, Meghan. Dans sa tête, il y a ces unes du Sun , du Guardian , du Times , la pointant du doigt après cet échec cuisant. Mais si elle marque, c’est la légende, elle redonnerait le sourire à un peuple anglais trop souvent déçu ces dernières années. Elle qui est américaine, c’est le moment de se réconcilier avec le Royaume . Au bout de son pied, il n’y a pas qu’un but, mais une affaire diplomatique, c’est certain.

Du foot pendant une visite dans un camp en Jordanie

Meghan s’avance, lève son pied et ses orteils rentrent dans le ballon. Le temps s’arrête. Le cuir fonce vers le but et arrive vers la gardienne. Elle a 9 ans et est réfugiée syrienne dans un camp en Jordanie. La duchesse du Sussex et le prince Harry y sont en visite afin d’en savoir plus sur les efforts humanitaires jordaniens . L’organisation Questscope propose des activités pour ces déplacés, comme des cours d’art, de la photographie, de la musique, du sport pour aider les jeunes du camp.…

EA pour SOFOOT.com