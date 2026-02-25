La méthode très humaniste de Manchester United pour se sortir du bourbier financier

La méthode très humaniste de Manchester United pour se sortir du bourbier financier

On ne sait pas si les diables sont rouges à Manchester, mais on sait qu’ils sont là. Des centaines de postes supprimés pour tirer du bénéfice, une restructuration pilotée par un grand manitou plein aux as, ignorance totale des dégâts à l’échelle individuelle… Manchester United a annoncé ce mercredi une hausse de son bénéfice d’exploitation, comme le rapporte l’AFP.

Et maintenant, un peu de chiffres (youhou…). L’an dernier, c’était la mouise pour les Mancuniens, qui voyaient rouge comme jamais avec un déficit de 4,5 millions d’euros. Et justement, un peu de magie rouge : 37,4 millions d’euros composent désormais le bénéfice d’exploitation sur les six premiers mois de l’année fiscale 2026 (juillet-décembre 2025).…

SW pour SOFOOT.com