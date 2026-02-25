L’arbitre qui filmait les féminines dans les douches est condamné

C’est l’affaire qui bouleverse l’Autriche depuis des mois. Un ancien arbitre suisse de haut niveau avait installé plusieurs caméras dans les vestiaires et les douches des féminines du club autrichien de Rheindorf Altach, dont il a été aussi salarié entre 2020 et 2025, et avait accumulé 1 550 heures de rush en haute résolution entre 2018 et 2025 .

Sur les trente joueuses identifiées, plusieurs d’entre elles étaient mineures au moment des faits. L’homme est également accusé d’avoir souscrit à un abonnement sur le darknet montrant des actes de maltraitance envers des enfants . Le tribunal l’a condamné à une peine de sept mois de prison avec sursis, une amende de 1 100 francs suisses (soit un peu plus de 1 200 euros) mais aussi à verser 600 francs suisses à chaque victime. …

AR pour SOFOOT.com