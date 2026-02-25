Malgré des résultats foireux, la police anglaise continue d’avoir recours à l’IA pour assurer la sécurité des matchs

La police anglaise persiste et signe. Malgré les critiques qui entourent l’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins sécuritaires, de nombreuses forces de police à travers l’Angleterre continuent de s’en servir , révèle Sky News ce mardi.

En octobre, la police de Birmingham avait recommandé à Aston Villa d’interdire le déplacement des supporter du Maccabi Tel-Aviv dans le cadre d’un match de Ligue Europa, suscitant un immense tollé outre-Manche.…

CMF pour SOFOOT.com