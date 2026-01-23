Une Américaine devient la joueuse la mieux payée au monde
Sortir le grand jeu ! Ce jeudi soir, le club états-unien du Spirit de Washington a annoncé la prolongation du contrat de sa joueuse star Trinity Rodman jusqu’à la fin de l’année 2028 .
Selon les informations du Guardian , la joueuse de 23 ans devient ainsi la footballeuse la mieux payée du monde . Une nette augmentation de salaire était sans doute nécessaire pour convaincre l’Américaine de rester dans le championnat national. À l’approche de l’expiration de son précédent contrat fin 2025, elle était vivement courtisée par des clubs européens financièrement très puissants.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer