Une amende salée pour travail illégal sur le chantier du Camp Nou
Il aura coûté cher, ce nouveau Camp Nou.
Alors que le FC Barcelone a célébré son retour à la maison après deux ans, l’heure n’est déjà plus à la fête. Selon El Periódico , Extreme Works, sous-traitant du géant Limak, a écopé d’une amende salée de la part de l’Inspection du travail : 1,09 million d’euros pour avoir employé 79 travailleurs turcs sans papiers .…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer