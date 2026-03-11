 Aller au contenu principal
Une alarme missile interrompt une émission Ligue des champions au Qatar
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 15:16

Des scènes qui font froid dans le dos. Tandis que le conflit au Moyen-Orient lancé par les États-Unis et Israël contre l’Iran entame son douzième jour, les armées iraniennes ont mené la vague de frappes « la plus violente et la plus lourde depuis le début de la guerre » dans la nuit de mardi à mercredi, a affirmé la télévision d’État iranienne IRIB. De nombreux pays du Moyen-Orient ont été touchés : le Koweït, Bahreïn, l’Arabie saoudite et le Qatar.

Selon les informations du journal Le Parisien , des missiles ont été interceptés au Qatar et des explosions ont tout de même été entendues dans le centre de Doha. Au point qu’une émission de Ligue des champions diffusée sur Bein Sports Qatar a été perturbée par un signal d’alerte au missile.

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
