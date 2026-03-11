 Aller au contenu principal
Le PSG s'impose d'un rien contre l'OM
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 18:27

Le PSG s'impose d'un rien contre l'OM

Le PSG s'impose d'un rien contre l'OM

PSG 2-1 OM

Buts : Echegini (72 e ), Gilbert (78 e ) pour le PSG // Perret (83 e ) pour l’OM

Entre le vent et le soleil de Paris, il y avait cette partie pleine de surprises en Arkema Première Ligue. Sur le papier, le PSG avait tout pour s’éclater après la trêve internationale, mais les joueuses de Corinne Diacre, qui s’est présentée en béquilles ce mercredi, ne l’ont pas entendu de cette oreille. Résistant pendant près de 70 minutes aux assauts parisiens, l’OM a fini par céder dans une fin de match très animée (2-1).

SW pour SOFOOT.com

