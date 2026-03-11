Le retour de Francesco Totti à la Roma prend forme
Guess who’s back . La légende Francesco Totti est de retour avec la Roma. Sa place dans l’organigramme du club était évoquée depuis quelques mois, et finalement, selon le Corriere dello Sport , l’empereur Totti devrait occuper un rôle de conseiller et porte-parole du club, un poste équivalent à celui de Zlatan Ibrahimovic à l’AC Milan.
Une arrivée concrétisée la saison prochaine ?
L’attaquant aux 787 matchs et 307 buts sous les couleurs romaines aurait pour mission d’assurer la liaison entre le club et le centre de formation . Les discussions sont toujours en cours, même si tout laisse présager un retour : le club romain devrait attendre fin mars pour l’annoncer officiellement , avec une prise de fonction prévue la saison prochaine. La Roma, 5ᵉ au classement en Serie A, doit d’abord se concentrer dans le choc 100 % italien contre Bologne en huitièmes de finale de Ligue Europa.…
