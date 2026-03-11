Sochaux officialise le retour du partenariat avec Peugeot

Le voyage dans le temps à bien lieu. Comme annoncé il y a quelques jours, le FC Sochaux-Montbéliard et Peugeot redeviennent partenaires . Le club sochalien a officialisé la collaboration, ce mercredi matin : « Le début d’un partenariat qui célèbre notre histoire commune et notre attachement au territoire. »

Le début d’un renouveau ?

Le FCSM a été créé par Peugeot en 1928 . Propriétaire jusqu’en 2015, le constructeur automobile français avait mis fin à 87 années d’histoire commune en vendant le club au groupe chinois Ledus . En 2023, Sochaux, proche de faire faillite , a été sauvé par une quarantaine d’investisseurs.…

CT pour SOFOOT.com