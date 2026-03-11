 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sochaux officialise le retour du partenariat avec Peugeot
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 18:35

Sochaux officialise le retour du partenariat avec Peugeot

Sochaux officialise le retour du partenariat avec Peugeot

Le voyage dans le temps à bien lieu. Comme annoncé il y a quelques jours, le FC Sochaux-Montbéliard et Peugeot redeviennent partenaires . Le club sochalien a officialisé la collaboration, ce mercredi matin : « Le début d’un partenariat qui célèbre notre histoire commune et notre attachement au territoire. »

Le début d’un renouveau ?

Le FCSM a été créé par Peugeot en 1928 . Propriétaire jusqu’en 2015, le constructeur automobile français avait mis fin à 87 années d’histoire commune en vendant le club au groupe chinois Ledus . En 2023, Sochaux, proche de faire faillite , a été sauvé par une quarantaine d’investisseurs.…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Arsenal : une paire 100% française en défense centrale la saison prochaine ?
    Arsenal : une paire 100% française en défense centrale la saison prochaine ?
    information fournie par So Foot 11.03.2026 19:51 

    Arsenal veut encore bétonner derrière. Déjà bien fournis en défense avec William Saliba, Gabriel ou encore Piero Hincapié, les Gunners penseraient déjà à se renforcer davantage l’été prochain. Dans cette mission, les dirigeants londoniens auraient ciblé un visage ... Lire la suite

  • Un syndicat propose de rééquilibrer les coupes d'Europe via la redistribution des richesses
    Un syndicat propose de rééquilibrer les coupes d'Europe via la redistribution des richesses
    information fournie par So Foot 11.03.2026 19:28 

    Des coupes d’Europe trop monotones ? C’est ce qu’affirme le syndicat UEC (Union des clubs européens), qui propose à l’UEFA d’adopter un nouveau modèle de répartition des revenus entre les écuries européennes . L’objectif, mieux répartir les gains entre les différents ... Lire la suite

  • Le PSG s'impose d'un rien contre l'OM
    Le PSG s'impose d'un rien contre l'OM
    information fournie par So Foot 11.03.2026 18:27 

    PSG 2-1 OM Buts : Echegini (72 e ), Gilbert (78 e ) pour le PSG // Perret (83 e ) pour l’OM Entre le vent et le soleil de Paris, il y avait cette partie pleine de surprises en Arkema Première Ligue. Sur le papier, le PSG avait tout pour s’éclater après la trêve ... Lire la suite

  • Comment les Iraniennes ont été rattrapée par la guerre
    Comment les Iraniennes ont été rattrapée par la guerre
    information fournie par So Foot 11.03.2026 18:20 

    Pour avoir refusé de chanter l’hymne de leur pays avant un match de Coupe d’Asie face à la Corée du Sud, les joueuses de l’équipe nationale d’Iran ont été qualifiées de « traîtresses en temps de guerre » par la République islamique. Malgré les craintes de représailles, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank