information fournie par So Foot • 30/12/2024 à 12:17

Une affluence en hausse pour la première division féminine en France

Plus de buts, plus de fans, plus de spectacle.

À mi-parcours, la saison 2024-2025 de Première Ligue (le nouveau nom de la D1 Arkema) confirme la montée en puissance du foot féminin français. Avec 226 buts inscrits en 66 matchs (soit une moyenne de 3,4 par rencontre), la phase aller a offert un festival offensif, déclassant les 215 inscrits l’an dernier à la même période. Les joueuses de l’Olympique lyonnais, fidèles à elles-mêmes, retrouvent leur « titre » de championne d’automne.…

HG pour SOFOOT.com