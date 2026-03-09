 Aller au contenu principal
Une affaire de faux certificats médicaux secoue le district alsacien
09/03/2026

Une affaire de faux certificats médicaux secoue le district alsacien

Une affaire de faux certificats médicaux secoue le district alsacien

Y a un traitement pour la phobie administrative ? En novembre dernier, un bénévole du district d’Alsace a joué le rôle d’inspecteur. Par sa curiosité, il a d’abord découvert que plusieurs certificats médicaux du club de l’ASTR Wittenheim étaient en réalité falsifiés. Trois mois plus tard, selon les informations d’Ici Alsace, ce sont plus de 500 joueurs amateurs qui se seraient procuré de faux certificats.

Un marché sur Snapchat

Comme le rapporte le média local, de nombreux clubs de l’agglomération mulhousienne seraient concernés. Ce certificat médical est nécessaire dans les catégories seniors pour pratiquer le football en bonne santé et en toute sécurité. De nombreux joueurs se seraient procuré ces faux certificats sur le réseau Snapchat ou les auraient simplement falsifiés eux-mêmes.…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
