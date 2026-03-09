Liverpool sans un cadre contre Galatasaray

L’histoire se répète. Alisson ne figure pas dans le groupe de Liverpool qui défiera Galatasaray, ce mardi en huitièmes de finale allers de la Ligue des champions. Le gardien de but titulaire des Reds a ressenti une gêne lors de la séance d’entraînement, ce lundi matin, selon le Times .

En octobre dernier, Alisson avait subi une blessure à l’ischio-jambier contre le club turc lors de la rencontre de phase de ligue (défaite 1-0) et avait été éloigné des terrains pendant six semaines.…

CT pour SOFOOT.com