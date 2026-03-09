Amende salée pour Rodri après ses propos contre l’arbitrage

Faites tourner la machine à billets. Furieux après le match nul de Manchester City contre Tottenham (2-2) le 1 er février, Rodri s’était plaint de l’arbitrage auprès des médias : « Je sais que nous avons gagné trop souvent et que les gens ne veulent pas que nous gagnions, mais l’arbitre doit être neutre et, pour moi, honnêtement, ce n’est pas juste. » Une sortie qui est très mal passée du côté des instances anglaises. La FA (Football Association) a ainsi décidé d’infliger une amende de 80 000 livres sterling (plus de 92 000 euros) à l’international espagnol.

An independent Regulatory Commission has sanctioned Rodri for the media comments that he made after Manchester City’s Premier League game against Tottenham Hotspur on Sunday 1 February. Full statement: https://t.co/MEcUcoGntz pic.twitter.com/w3QO20WRCM…

AR pour SOFOOT.com